Автобусы Lux Express не пустил через границу Ространснадзор

Причиной блокады автобусов компании Lux Express накануне, 2 января, стала проверка Ространснадзора в самом конце 2016 года на соблюдение требований законодательства РФ при осуществлении перевозок автомобильным транспортом. Ведомство нашло серию нарушений, выдало предписания и обратилось в суд.

Как стало известно «Фонтанке», Северо-Западное управление госавтодорнадзора (УГАДН) 26 декабря подписало акт проверки ЗАО «Евролайнс» – российского подразделения Lux Express, обслуживающего пять рейсов в Таллин и три в Хельсинки. Ревизоры нашли немало нарушений, в том числе трещины на ветровых стеклах автобусов Scania, привычку забирать пассажиров у Балтийского вокзала, что не разрешено водителям Lux Express, незаполненные путевые листы и прочее.

УГАДН выдало предписание, наложило штрафы и обратилось в суд.

На данный момент Lux Express перебрасывает на маршруты российской «дочки» автобусы компаний, у которых допуск к перевозкам не приостановлен. Перевезти обещает всех, но с осложнениями в виде задержек и пеших переходов границы.

Почему для Lux Express решение не пускать автобусы в Финляндию стало неожиданностью, читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.