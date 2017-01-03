Что случилось с архитектурой в 2016-м?

Петербургские зодчие по просьбе «Фонтанки» попытались назвать самые интересные постройки прошедшего года, а в итоге обнаружили дефицит уникальной и значимой архитектуры.

Парадокс, но самым важным архитектурным событием прошедшего года стало не новое здание и не сложный инженерный объект. Событием эксперты назвали отсутствие строительства как такового и отказ от масштабных преобразований. Лишь вспомнили, что в августе, после трехлетней реконструкции, для горожан открылся остров Новая Голландия. Соперничать в комфорте и уникальности с новым пространством оказалось некому.

Больше всего за творение Валлен-Деламота переживали градозащитники. Новая Голландия – не просто кирпичные склады, возникшие вместе с самим городом. Бывший недоступным в течение трех столетий памятник плотно окутан аурой тайны, романтики и величия прошлого. Такие ощущения очень легко улетучиваются. Пример Летнего сада научил – даже ничего не построив, можно испортить многое.

Компании Millhouse Романа Абрамовича вместе с голландским бюро West 8 пришлось быть консервативными. Но в жестких рамках возникло одно из самых современных пространств Петербурга. «Реставрация и реконструкция этого комплекса не вызывает никаких вопросов. Ничего не изменилось значительно? Это и хорошо», – доволен зампред петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК) Антон Иванов.

Успех реконструкции Новой Голландии стал единственным примером единодушия архитекторов, критиков и градозащитников, с которыми поговорила «Фонтанка». Все остальные объекты назывались после долгих раздумий.

Никита Явейн, глава «Студии 44», отдал должное камерной церкви на улице Анисимова в Колпино. Ее спроектировала студия Михаила Мамошина.

«Очень милый, человечный храм, без помпы, явного историзма, хотя и выдержанный в православных канонических формах, – похвалил Явейн. – Все новые церкви обычно производят впечатление от ужасного до очень плохого. А это один из двух приятных новых храмов в Петербурге. Видимо, беспросветность в этом направлении уже прошла».

Зодчий Евгений Герасимов об архитектурных достижениях этого года высказался сдержанно. Особенных прорывов не произошло, но появились «приятные» здания. Такова спортивная база хоккейного клуба СКА, появившаяся рядом с Ледовым дворцом.

«Хорошее здание, хорошие интерьеры. Не то чтобы удивило, просто приятно», – отозвался Герасимов о трудах коллег из бюро «А.Лен».

Вот и архкритик Мария Элькина оказалась в той же затруднительной ситуации, что и Герасимов. Лучшими проектами этого года она назвала вовсе не новостройку, а обновлённый Манеж и открытие Шуваловского проезда между Миллионной улицей и Дворцовой набережной, после реконструкции внутренних корпусов Эрмитажа.

«Реконструкция Манежа кажется очень удачной хотя бы уже потому, что её провели сравнительно быстро, незаметно, недорого и обошлись без стилистики советских семидесятых, без очевидных ляпов. Хотя новый Манеж и выглядит несколько по-хипстерски легкомысленно, он удобный, а по техническим возможностям это, пожалуй, единственный выставочный зал такого качества в Петербурге, – объяснила Элькина. – Про Шуваловский проезд и говорить нечего – хотя бы в рабочие часы комплекс Эрмитажа перестал быть массивом, огибая который можно прошагать больше километра».

Удачные примеры новой архитектуры в центре Петербурга все-таки нашлись. В 2016-м году компания «ЛенСпецСМУ» завершила застройку бывшей грузовой станции у Московского вокзала. Проект разрабатывали Сергей Чобан и Евгений Герасимов. «Царская столица» – не выдающаяся, но, как всегда у этого дуэта, очень аккуратная архитектура с хорошо продуманными планировками и насыщенными фасадами», – говорит Мария Элькина.

Проект застройки бывшей бумагопрядильной мануфактуры на Свердловской набережной, разработанный Владимиром Григорьевым ещё до его переезда в кабинет главного архитектора города, также оказался в числе самых заметных. «В «Доме на излучине» Григорьев нашел очень удачную стилистику кирпичного здания как будто без возраста, – описывает Элькина. – В градостроительном отношении в нем можно отыскать множество функциональных недостатков, но на вид – почти идеал рядовой застройки в подобном районе».

Главный редактор журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов включил в список самых интересных проектов года ЖК «Смольный парк». «Группа ЛСР» построила элитный комплекс в парке бывших Градских богаделен на Смольной набережной.

Проект сложно назвать новинкой. Он возводится последние 6 лет. В 2014-м стройка даже обрела оттенок скандальности – горожане заметили, что дома заслоняют вид на Смольный собор с противоположного берега Невы. Впрочем, изнутри квартал совсем не кажется одиозным – небольшие 7-8-этажные дома возвели среди взрослых деревьев. Проект разработал Юрий Земцов.

Архитектор Михаил Мамошин и вовсе увильнул от вопросов «Фонтанки» о лучших зданиях этого года. «Ничего выдающегося нет. Может, високосный год повлиял», – отмахнулся он. Новинки прошедшего года не тронули его разум и сердце. Самым важным событием для города назвал завершение строительства отрезка Западного скоростного диаметра. Помимо новой и важной транспортной магистрали, этот проект — еще и архитектурное сооружение. Вантовые мосты теперь можно наблюдать едва ли не со всех открытых пространств в центре города.

О неудачных проектах архитекторы и вовсе стараются не говорить, придерживаясь цеховой солидарности – ошибки, в конце концов, бывают у каждого. Тем не менее основное направление критики ясно – это не проекты в центре, давно ушедшие от одиозности 1990-2000-х, а высотная, плотная и безликая застройка окраин, уже пробравшаяся на намыв Васильевского острова и к Обводному каналу.

Помимо этого, среди неудачных проектов называют жилые комплексы бюро «Интерколумниум» на Кирочной улице и Ушаковской набережной. Студия пытается совместить строительство максимума квадратных метров с установкой на «традиционную» архитектуру. В итоге получаются непропорциональные мутанты, говорят коллеги по цеху.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»