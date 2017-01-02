Еще
22:45 02.01.2017
Пришлите свою новость!
22:35
РЖД определились с компенсациями за опоздания "Сапсанов" и "Аллегро"
22:16
Разрешение на маршрут Петербург - Хельсинки действует для Lux Express до 2019 года
20:42
После инцидента с автобусом Петербург - Хельсинки компания Lux Express подтвердила отзыв лицензии на перевозки
19:56
Дом на Каменноостровском эвакуировали из-за пожара
18:53
В результате мятежа в бразильской тюрьме погибло около 60 человек
18:09
Автобус Lux Express Санкт-Петербург - Хельсинки не пустили через границу
18:03
Названо имя погибшей в Стамбуле россиянки
18:00
Франция нанесла удары по позициям ИГ в Пальмире
17:38
В Литве будут сажать нетрезвых водителей
17:26
По подозрению в причастности к стамбульскому теракту задержаны восемь человек
17:18
Дежурные поликлиники и травмпункты 3 января
17:10
Сценаристы «Шерлока» объяснили неожиданный поворот сюжета
16:52
Россия вошла в список наиболее привлекательных стран для инвесторов
16:42
В Киеве ждут председателя ОБСЕ
16:27
Крокодил покусал француженку в Таиланде
16:12
Названа возможная причина смерти российского офицера в Ереване
16:04
Водитель без прав отправил в больницу троих и скончался в Киришах
15:53
Путин: Димитрий Романов был настоящим патриотом России
15:50
Полицию Кельна обвинили в расизме при охране новогодних гуляний
15:44
Росгвардия и петербуржцы спасли тонущего мужчину
15:32
Маккартни спел на вечеринке Абрамовича
15:23
Путин соболезнует близким маршала артиллерии Михалкина
15:16
На границе с Финляндией скопилось 500 автомобилей
14:59
С дома на Большой Морской упала штукатурка
14:53
Бышовец: Переход Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" оправдан
14:46
Обама выступит с прощальной речью 10 января
14:38
СМИ: В течение 48 часов Витсель вылетит в Китай
14:30
В Италии произошло землетрясение
14:21
«Ленэнерго» продолжит работать в режиме повышенной готовности
14:14
На границе с Финляндией образуются очереди на выезд
13:47
В Бурятии произошло землетрясение
13:35
Конгресс намерен противостоять Трампу в случае попыток снять санкции с России
13:28
Открытие McDonald's в здании Ватикана вызвало возмущение римлян
13:13
Семья попала под электричку под Москвой
13:04
Возле аэропорта в Сомали прогремел мощный взрыв
12:49
Путин поздравил Григоровича с юбилеем
12:27
Витсель: У меня был трудный выбор
12:13
Мексиканский конгрессмен ограблен в центре Петербурга
11:44
Нетаньяху подозревают в коррупции
11:34
Стрельбу на детской площадке устроил пьяный купчинец
11:24
Человек с бензопилой и ружьем гонялся за тихвинцами в новогоднюю ночь
11:19
Неизвестная вынудила полицейских Петербурга искать бомбу в своих кабинетах
11:14
Турция и РФ нанесли авиаудары по террористам в Сирии
11:03
Студента из Марокко пырнули ножом у Аничкова моста
10:57
СМИ: Теракт в Стамбуле мог совершить выходец из СНГ
10:46
Два человека погибли при пожаре на Курской
10:39
WhatsApp перестанет работать на устаревших гаджетах
10:27
Петербуржец погиб от выстрела своего ружья
10:18
СМИ: Тереза Мэй может упразднить палату лордов
01:58
Юным петербуржцам расскажут о драконах и героях
01:44
НОМогодний концерт объединит любителей рока и детских утренников
01:24
Петербуржцев прокачают «Хоббитом» и «Улиссом» на новогодних каникулах
01:14
Музей кукол расскажет сказочные истории
01/01
Дежурные поликлиники и травмпункты 2 января
01/01
В Карелии пропала 5-летняя петербурженка
01/01
Пьяный водитель на Golf собрал семь автомобилей на Сикейроса
01/01
В Хельсинки в новогоднюю ночь задержали 85 человек
01/01
Роналду отказался от 100 млн евро, предложенных китайским клубом
01/01
Неизвестный открыл стрельбу по прихожанам мечети в Стамбуле
01/01
Интерпол предложил Турции поддержку в расследовании теракта в Стамбуле
01/01
На Приморском Mercedes подбил семерых одним ударом
01/01
Первой погибшей в Петербурге в 2017 году стала выпавшая из окна девушка
01/01
Полицейский пострадал при взрыве СВУ во Флоренции
01/01
Овечкин вошел в тридцатку лучших снайперов НХЛ
01/01
Самолет с российскими дипломатами вылетел из Америки
01/01
Последним преступлением 2016 года в Петербурге стало сексуальное нападение
01/01
В Киеве задержан россиянин, разыскиваемый за терроризм
01/01
В Кельне в новогоднюю ночь задержали сотни выходцев из Африки
01/01
В Ленобласти подмораживает
01/01
Российский лыжник Устюгов выиграл масс-старт на 10 км в рамках многодневки "Тур де Ски"
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
02.01.2017 22:35

РЖД определились с компенсациями за опоздания "Сапсанов" и "Аллегро"

ОАО "РЖД" с 1 января 2017 года изменило порядок выплаты компенсаций в случае возможных опозданий скоростных поездов "Сапсан" и "Аллегро". Как сообщает официальный сайт компании rzd.ru, объем компенсаций зависит от времени опоздания поездов, которое произошло по вине перевозчика.

Так, если поезда опоздают на 60 – 119 минут включительно, пассажирам вернут 25% стоимости проезда, если задержка составит 120 минут и больше, размер компенсации составит 50% стоимости проезда. В обоих случаях учитывается стоимость и билета, и плацкарты.

Выплата компенсации не предусмотрена в случае, если опоздание составило менее одного часа, а также если оно произошло вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности технических средств, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, или вследствие иных, не зависящих от перевозчиков обстоятельств.

Отдельная компенсация касается замены поездов "Аллегро" другим типом подвижного состава или другими транспортными средствами (то есть, если пассажиров застрявшего поезда пересадят в электричку или автобус): в этом случае компенсация составит 20% от стоимости проездного документа на поезд "Аллегро".

Денежную компенсацию выплачивает тот перевозчик, у которого пассажир приобрел билет. Срок рассмотрения претензий составляет 30 рабочих дней. Подать претензию можно в пути следования начальнику поезда, проводнику или кондуктору, а также по почте не позднее 45 дней с даты опоздания поезда "Сапсан" и не позднее 30 суток с даты опоздания поезда "Аллегро".


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
30.12.2016 13:28

Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА

Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58

Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года

«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55

В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год

«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
Материалы рубрики
Новости
Статьи
РЖД определились с компенсациями за опоздания "Сапсанов" и "Аллегро"
В РФ запретили производство пива в пластиковой таре
В России выросли акцизы на алкоголь
В России выросли ставки акцизов на табак
В компании «Крок инкорпорейтед» ответили на претензии ФАС о препятствовании проверки
"Нафтогаз Украины" нашел деньги на два отопительных сезона
ФАС возбудила дело против подразделения Lenovo
«Ленэнерго»: Мы выполнили поручение президента и получим прибыль 5,7 млрд рублей
Владельцам билетов и абонементов в закрывшийся аквапарк «Питерлэнд-2» вернут деньги
"Газпром" предоставит South Stream Transport 310 млн евро на расходы по "Турецкому потоку"
«Питерлэнд» слили из «Вотервиля»
5 вопросов о Валерии Израйлите
«Выходные в офлайне — это роскошь»
В ожидании автомобиля
Готовы ли вы стать нефтяником?
Бизнес просит о доверии
Почему “Везет” не отвечает
От табачного бунта спасет контрабандист
Смольный оставит подрядчиков без авансов
Бизнес-викторина: Договоритесь ли вы с Трампом?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина "Фонтанки": Шерлок к нам приходит

Дом на Каменноостровском эвакуировали из-за пожара

Верю-не верю: викторина «Фонтанки» на трезвость ума

В ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь совершен теракт

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Новый год авансом: над Невой прогремело пиротехническое шоу

Итоги года с Андреем Константиновым: Чем запомнится нам 2016-й

Новости компаний
Tele2
30.12.2016 13:28
Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА
Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
INKERI
22.12.2016 12:37
ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
MarkswebbRank&Report
16.12.2016 12:11
Markswebb снова определил выгодные банки для ведения бизнеса
Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report провело второй мониторинг банковских тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса среди 22 российских банков.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Tele2
13.12.2016 15:56
IT-гений в черной водолазке рассказал о смартфонах Tele2
Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Главная идея новых ТВ-роликов: хороший смартфон можно приобрести по выгодной цене, без специальных условий и дополнительных услуг.
УБРиР
12.12.2016 10:30
В 2017 году стоимость золота продолжит снижаться
Ситуацию на рынке драгметаллов комментирует Евгений Афанасьев, начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)
«МегаФон»
06.12.2016 10:38
Компания «МегаФон» поддержала Культурный форум
Во время Санкт-Петербургского международного культурного форума трафик передачи данных в сети «МегаФона» — телеком-партнера форума — вырос более чем на 60% по сравнению с обычным днем, а мобильная активность в городе на Неве увеличилась на 35%.
Tele2
05.12.2016 16:26
Tele2 создает для абонентов новую цифровую среду
Tele2 начинает масштабную цифровую трансформацию бизнеса и представляет новый корпоративный сайт. Первыми регионами, где компания полностью изменила дизайн и архитектуру официального интернет-ресурса, стали Санкт-Петербург и Москва
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.