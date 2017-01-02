РЖД определились с компенсациями за опоздания "Сапсанов" и "Аллегро"

ОАО "РЖД" с 1 января 2017 года изменило порядок выплаты компенсаций в случае возможных опозданий скоростных поездов "Сапсан" и "Аллегро". Как сообщает официальный сайт компании rzd.ru, объем компенсаций зависит от времени опоздания поездов, которое произошло по вине перевозчика.

Так, если поезда опоздают на 60 – 119 минут включительно, пассажирам вернут 25% стоимости проезда, если задержка составит 120 минут и больше, размер компенсации составит 50% стоимости проезда. В обоих случаях учитывается стоимость и билета, и плацкарты.

Выплата компенсации не предусмотрена в случае, если опоздание составило менее одного часа, а также если оно произошло вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности технических средств, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, или вследствие иных, не зависящих от перевозчиков обстоятельств.

Отдельная компенсация касается замены поездов "Аллегро" другим типом подвижного состава или другими транспортными средствами (то есть, если пассажиров застрявшего поезда пересадят в электричку или автобус): в этом случае компенсация составит 20% от стоимости проездного документа на поезд "Аллегро".

Денежную компенсацию выплачивает тот перевозчик, у которого пассажир приобрел билет. Срок рассмотрения претензий составляет 30 рабочих дней. Подать претензию можно в пути следования начальнику поезда, проводнику или кондуктору, а также по почте не позднее 45 дней с даты опоздания поезда "Сапсан" и не позднее 30 суток с даты опоздания поезда "Аллегро".