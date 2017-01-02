Разрешение на маршрут Петербург - Хельсинки действует для Lux Express до 2019 года

Регулярный маршрут из Петербурга в Хельсинки согласован российским Минтрансом для компании Lux Express до 2019 года.

Напомним, сегодня, 2 января, российская погранслужба не пустила автобусы перевозчика со ссылкой на распоряжение транспортного ведомства.

Как следует из комментария Lux Express, сложности у компании возникли только на МАПП "Торфяновка", через который ежедневно проходят шесть автобусов (по три в сторону Хельсинки и Петербурга). Погранпункт в Ивангороде (направление Тарту, Таллин, Рига) пропускал автобусы в штатном режиме.

Как следует из документации Минтранса РФ, компания Lux Express (в России представлена ЗАО "Евролайнс") получает разрешения на каждый маршрут отдельно. По состоянию на 28 декабря 2016 года регулярный международный автобусный маршрут Санкт-Петербург – Хельсинки, заявленный ЗАО "Евролайнс", числился актуальным. Минтранс выдал согласование на функционирование линии сроком с 2 июня 2014 года по 1 июня 2019-го. Остальные маршруты Lux Express (в реестре регулярных международных автобусных маршрутов Минтранса их больше десяти), а их больше десяти, имеют разное время действия, но ни один не имеет истекший срок согласования.

Как сообщают клиенты перевозчика в соцсетях, пассажирам на направлении до Хельсински и обратно приходят SMS-сообщения о замене автобусов Lux Express на транспорт других перевозчиков.