После инцидента с автобусом Петербург - Хельсинки компания Lux Express подтвердила отзыв лицензии на перевозки

Международная автобусная компания выпустила официальный релиз после публикации "Фонтанки" об автобусе Санкт-Петербург – Хельсинки, который сегодня, 2 января, не был пропущен через государственную границу России.

Судя по пресс-релизу компании, погранслужба России не пропускает автобусы, в том числе идущие из-за рубежа.

"Предварительной причиной было названо приостановление действия лицензии на осуществление международных перевозок Lux Express по неизвестным на данный момент причинам, – добавили в компании. – Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выяснить причины отзыва лицензии. По нашим данным, все необходимые разрешения на перевоз пассажиров по данному маршруту у нас имеются. Приносим свои глубочайшие извинения всем пассажирам за доставленные неудобства.

Lux Express просит пассажиров следить за новой информацией на сайте и в социальных сетях. На данный момент отправление других автобусов в Хельсинки и обратно под вопросом.

По данным "Фонтанки", пограничники ссылаются на решение Минтранса.