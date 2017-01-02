Дом на Каменноостровском эвакуировали из-за пожара

Пожарные эвакуировали днем 2 января верхние этажи жилого дома в Петроградском районе. Горели межэтажные перекрытия.

Как сообщили в ГУ МЧС Петербурга, в 14.46 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре на Каменноостровском проспекте, 29. В жилом доме горели перекрытия между пятым и шестым этажами на общей площади пятнадцать квадратных метров.

"С верхних этажей эвакуированы десять человек", – уточнили в ведомстве.

Пожар локализован в 16.29. Сведения о пострадавших не поступали.