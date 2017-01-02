Автобус Lux Express Санкт-Петербург - Хельсинки не пустили через границу

Петербургским клиентам международной автобусной компании Lux Express пришлось самостоятельно добираться до Хельсинки. Автобус не пропустили через границу. Пассажиры говорят об отсутствии у Lux Express лицензии на международные перевозки.

Как сообщили "Фонтанке" читатели, утром 2 января с Балтийского вокзала отправился автобус сообщением Петербург – Хельсинки. По расписанию он выходит в 6.45 и через семь с половиной часов прибывает в пункт назначения.

На российско-финской границе автобусу Lux Express включили красный свет, а пассажиров попросили покинуть салон либо возвращаться в Петербург.

"Нам сказали, что автобус не пустили из-за отсутствия лицензии на пассажирские перевозки у Lux Express", – уточнила пассажирка Марьяна в письме в редакцию.

На официальной странице компании в соцсети "ВКонтакте" пользователи тоже делятся наболевшим:"Дорогой "Люкс Экспресс", от всей души благодарю за наполненный духом праздника утренний рейс СПб – Хельсинки 2 января! Отдельное спасибо за то, что "кинули" на границе пассажиров и не вернули ни копейки потраченных денег", – пишет Влад.

Ему вторит Яна Григорьева: "Привезли 62 человека на границу с Финляндией рейсом 6.45 утра 2 января и объявили, что лицензия на перевозку недействительна. И дальше ищите сами, как пройти границу и уехать, либо поехали обратно в Питер. У большей части пассажиров на руках билеты на самолеты и паромы. Пешком границу проходить нельзя. Как фирма собирается возместить материальный и моральный ущерб?"

Андрей Лаврентьев подтверждает неприятность: "Спасибо, "Люкс", что бросили нас на границе. Хорошо, мир не без добрых людей, довезли до аэропорта. Я бы впредь не советовал пользоваться услугами столь замечательной фирмы".

Компанию Lux Express представляет в России ЗАО "Евролайнс". Письменный запрос "Фонтанки" остался без ответа. Многоканальный телефон Lux Express несколько часов в течение дня не отвечал. К вечеру 2 января оператор Кристина ответила: "Сегодня рейс до Хельсинки не был пропущен через границу по техническим причинам. Каким именно, мы ответить не можем. Отсутствие лицензии прокомментировать не могу. Остальные автобусы идут по расписанию, и завтра все будет хорошо".

Из Петербурга Lux Express отправляется в Хельсинки, Котку, Таллин, Тарту, Ригу.