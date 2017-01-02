Франция нанесла удары по позициям ИГ в Пальмире

Военно-воздушные сил Франции нанесли удары по позициям террористической группировки «Исламское государство», (террористической организации, запрещенной в России) в районе города Пальмира. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил президент Франсуа Олланд во время визита Багдад.

«Наши самолеты продолжают наносить удары. Вчера [2 января] они нанесли новый удар по ИГ в Пальмире, поскольку наш единственный враг — это ИГ», — заявил глава Французской республике на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.

По словам Олланда, необходимо создать правительства, которое объединило бы всю Сирию.