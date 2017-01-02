В Литве будут сажать нетрезвых водителей

Водители в Литве, замеченные в вождении в нетрезвом виде, с января 2017 года будут привлечены к уголовной ответственности, а нарушение будет квалифицироваться как преступление, в некоторых случая водителю будет грозить лишение свободы сроком до одного года, сообщает в понедельник служба дорожной полиции Литвы.

"С 1 января 2017 года ужесточена ответственность водителей, находящихся за рулем в нетрезвом виде. Водители с нового года будут привлечены к уголовной ответственности, а нарушение будет квалифицироваться как преступление. Тем водителям, в крови которых зафиксировано более чем 1,5 промилле алкоголя, будет назначен штраф, арест или лишение свободы сроком до одного года", — говорится в сообщении службы дорожной полиции.

Ведомство добавляет, что водитель, в крови которого будет зафиксировано более 1,5 промилле алкоголя, в обязательном порядке будет доставлен в медучреждение для дачи анализа крови.

"У нетрезвого водителя будет изъят автомобиль. Решение об установлении срока изъятия водительских прав у задержанного лица принимает суд. В определенных случаях, лица, лишенные водительских прав, смогут вернуть их по истечении 10 лет. Суд, рассматриваемый подобные дела, может принять решение либо назначить водителю штраф в размере одной тысячи евро, либо присудить лишение свободы сроком до одного года", — добавляет служба.

Инспекторы дорожной полиции Литвы в течение нескольких праздничных дней задержали 36 водителей, у которых в крови находилось более 1,5 промилле алкоголя.