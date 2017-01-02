По подозрению в причастности к стамбульскому теракту задержаны восемь человек

Полиция Турции задержала восемь человек по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле, совершенному в новогоднюю ночь. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Hürriyet Daily News.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В ночь на 1 января было совершено нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. Вооруженный автоматом преступник в костюме Санта-Клауса застрелил охранявшего заведение полицейского и ворвался в помещение, где находились свыше 600 человек, после чего открыл огонь.

По последним данным, жертвами теракта стали 39 человек, среди них 25 иностранцев. Еще 65 человек получили ранения, четверо находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего ищут.

Полиция подозревает в совершении вооруженного нападения выходца из Средней Азии. Предположительно, речь идет о гражданине Узбекистана или Киргизии.