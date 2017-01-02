Здравствуй праздник, Rolls-Royce

Покупатель Rolls-Royce за 40 млн, удививший публику живым львом, оказался известным дизайнером. Это второй его Royce, заработанный на проектах в Госдуме, Совфеде и Эрмитаже.

«Фонтанка» не смогла забыть о персоне, купившей в канун Нового года Rolls-Royce и усадившей львенка в салон. Эта история, кстати, так всем понравилась, что мы установили имя счастливого приобретателя редкого средства передвижения. И хоть английская компания яростно сопротивлялась, мы посчитали, что когда человек делает все возможное, чтобы взлететь в рейтинге «Фонтанки», ему нельзя отказывать. Тем более, что он открыто зарабатывает на святых для нас вещах – двуглавом орле и 70-летии Победы. А благодарит его сам Михаил Пиотровский.

Начнем с описания обстоятельств самой покупки, случившейся 27 декабря прошлого года. К автосалону, что расположен в здании гостиницы «Астория» на Малой Морской улице, на трех такси подъехали с десяток человек. Группу можно было разделить на три неравные части. Это сам с минуты на минуту владелец Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, хищный подросток из семейства кошачьих и прочая массовка из числа друзей-приятелей. Милое шоу, просмотр машины-счастья, продолжалось часа три и сопровождалось восклицательными вздохами, непритворным умилением, бокалами статусного Brut за счет заведения – Rolls-Royce Motor Cars St.Petersburg. Наконец, не без девичьих повизгиваний, из салона выехала вожделенная иномарка. За рулем ее сидел Юрий Владимирович Берестов, отдавший за вещь 40 миллионов рублей наличными. А на заднем сидении тяжело дышал немного уставший полугодовалый лев. Именно после этого в лапы «Фонтанки» попали те фотографии, что так пришлись по душе нашим читателям.

Phantom повернул к Исаакиевскому собору уверенно, ведь водитель и он же хозяин, 41-летний Берестов минимум год уже водит представительски й купе Rolls-Royce Wraith. «Фонтанка» не в курсе, единственный ли он в Петербурге, кто фактически владеет двумя такими, извините за асфальтовое арго, – тачками. Но в Сибири, откуда наш герой родом – наверняка. Что касается, львенка, то оказалось, что он арендованный. То есть взят возмездно для торжества у малоизвестного петербуржца Мартиросяна (Если кому невмоготу, у него еще и крокодил, вроде, есть).

В связи с этим «Фонтанка» позвонила нашему постоянному собеседнику в контекстах диких кошек и Rolls-Royce Михаилу Баракину. В отличии от Берестова он не скрывал и свой Rolls-Royce Wraith и леопарда, ныне подаренного в заповедник Дагестана, который, кстати, курирует экс-глава администрации президента Сергей Иванов.

Когда мы впервые опубликовали информацию о львенке, Михаила это задело по-взрослому, и он пообещал нам к концу января приехать на покупку нового авто с жирафом. Чтобы отнять своего рода чемпионство у Юрия Берестова. Теперь он дал комментарий злее: «Арендованный лев? Это несерьезно. Мой леопард является непревзойденным. Ввиду снятого с рейтинга львенка, покупка жирафа отменяется». Но все это амбиции успешных петербуржцев. Мы же крадемся от вопроса роскоши к капиталу.

Капиталист Берестов владеет компанией ООО «Айра». И как сообщается на ее сайте, фирма занимается «благоустройство м территории и украшением городов к праздникам». В портфолио – предновогоднее оформление ЦУМа в Москве, торгового центра «Охта-молл» и острова Новая Голландия в Петербурге. Среди проектов – шестиметровые тюльпаны в Южно-Сахалинске и пляж в Альметьевске. К 70-летию Победы компания принимала участие в украшении 250 городов, участвовала в оформлении зданий управделами президента, Минобороны, Совета Федерации и даже изготовила трехметрового орла, что висит над входом в Госдуму. Порадовал Берестов украшениями к Новому Году центральные офисы «Лукойла» и «Татнефть».

Судя по записи в instagram, неделю назад директор Эрмитажа Михаил Пиотровский вручил товарищу Берестову почетный диплом «За поддержку музейных программ». И не зря, ведь «Айра» оформила театральный зал живыми елками и декорировала висячий сад малого Эрмитажа.

При всей публичности даже странно, что Юрий Берестов сам не отправил «Фонтанке» фото со львенком. Он же частый гость на «Собаке.ру». Там он и на романтической презентации стильных велосипедов, и по случаю премьеры оперы «Судья». Но то все – глянец, а теперь и у нас с вами, на улице.

Евгений Вышенков, Виктор Смирнов, «Фонтанка.ру»