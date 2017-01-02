Россия вошла в список наиболее привлекательных стран для инвесторов среди развивающихся рынков по версии Bloomberg.

«UBS Group сообщает, что потенциальный доход от торговли российской валютой может достичь 26%, что является максимальным показателем среди развивающихся рынков региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка. — Прим. ред.). Помимо относительно высоких процентных ставок Россия получает выгоду от роста цен на нефть», — пишет агентство.

В список также попали ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия.