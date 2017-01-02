В Киеве ждут председателя ОБСЕ

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, являющийся также председателем ОБСЕ, посетит Донецкую область 3 – 4 января вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным, сообщает внешнеполитическое ведомство Украины.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Курц осуществят рабочий визит в Донецкую область", — говорится в сообщении.

В украинском МИДе отметили, что целью визита является знакомство Курца с ходом процесса имплементации минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе и реализацией благотворительных проектов при участии австрийских гуманитарных организаций.

Кроме того, в ходе визита Климкин и Курц намерены обсудить усилия главы ОБСЕ по урегулированию конфликта на Украине, в том числе по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Запланирована также встреча министров с представителями местной власти и членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.