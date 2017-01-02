Названа возможная причина смерти российского офицера в Ереване

Причиной смерти офицера российской авиационной базы в Армении, найденного мертвым в Ереване, могла стать острая сердечная недостаточность, по факту смерти возбуждено уголовное дело, сообщил представитель базы.

Ранее полиция Армении сообщала, что тело майора военной базы РФ в Армении 45-летнего Виктора Емельянова нашли 1 января в одной из гостиниц в Ереване. По данным полиции, Емельянов был временно прописан в гостинице; он служил в звании майора заместителем начальника штаба одной из воинских частей военной базы РФ в Армении. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Емельянова не обнаружено.

"Офицер российской авиационной базы найден 1 января в общежитии по месту проживания в Ереване без признаков жизни. В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не выявлено. По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего могла явиться острая сердечная недостаточность", — рассказал представитель военной базы.

По его данным, командование российской военной базы в Армении совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства случившегося. По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Российская авиабаза ЮВО, дислоцированная на аэродроме Эребуни в Ереване, сформирована в 1995 году.