Путин: Димитрий Романов был настоящим патриотом России

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной князя Димитрия Романова, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме княгине Феодоре Романовой глава государства отметил, что Димитрий Романов был настоящим патриотом России:

«Председатель Объединения потомков Романовых, на протяжении всей своей жизни он хранил неразрывную духовную связь с Отечеством, внёс большой вклад в распространение за рубежом знаний об истории и культуре нашей страны, о наследии и традициях Российского императорского дома.

Искренняя любовь к Родине и своему народу проявлялась в активной благотворительной и меценатской деятельности Димитрия Романовича, в его усилиях, направленных на развитие международного гуманитарного сотрудничества. Благотворительный фонд семьи Романовых оказывал бескорыстную помощь детям-сиротам, инвалидам, ветеранам.

Россия гордится нашим выдающимся соотечественником. Светлая память о Димитрии Романовиче Романове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал и ценил этого замечательного человека».