Росгвардия и петербуржцы спасли тонущего мужчину

Сотрудники вневедомственной охраны при поддержке отзывчивых петербуржцев спасли из Обводного канала мужчину.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе управления вневедомственной охраны Росгвардии Петербурга и области, утром 2 января наряд группы задержания проезжал по Ново-Каменному мосту через Обводный канал и заметил обессиленного мужчину, которого сносило течением. Он никак не мог выбраться на берег.

Старший прапорщик Юрий Романов оповещал оперативные службы, а его коллега Игорь Губарев достал трос и побежал к набережной.

Трос был слишком коротким. На выручку пришли автомобилисты. С веревкой достаточной длины Губарев добрался до спуска, вошел в воду и дотянулся до утопающего.

Пострадавший передан медикам.