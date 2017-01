Маккартни спел на вечеринке Абрамовича

Пол Маккартни вместе с группой The Killers принял участие в новогодней вечеринке российского олигарха Романа Абрамовича, пишет Billboard.

Абрамович встретил 2017-й на одном из островов в Карибском море — Сен-Бартсе, известном как остров миллионеров.

@TheKillers and @PaulMcCartney performing on New Years Eve in St Bart's, in the Caribbean. @BrandonFlowers cr: mish1101 IG pic.twitter.com/ibIUwLB16o