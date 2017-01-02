Путин соболезнует близким маршала артиллерии Михалкина
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки Ирине Михалкиной в связи с кончиной маршала артиллерии Владимира Михалкина, сообщает пресс-служба Кремля.
В телеграмме главы государства, в частности, говорится:
«Ушёл из жизни выдающийся военачальник, патриот, настоящий защитник Родины. Владимир Михайлович Михалкин с честью прошёл нелёгкие испытания на фронтах Великой Отечественной войны, а в последующие десятилетия многое сделал для укрепления наших Вооружённых Сил, развития ракетных войск и артиллерии и всегда был верен присяге и долгу, достойно служил своему народу».