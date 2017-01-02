Еще
16:22 02.01.2017
Новость часа
14:59
С дома на Большой Морской упала штукатурка
Пришлите свою новость!
16:12
Названа возможная причина смерти российского офицера в Ереване
16:04
Водитель без прав отправил в больницу троих и скончался в Киришах
15:53
Путин: Димитрий Романов был настоящим патриотом России
15:50
Полицию Кельна обвинили в расизме при охране новогодних гуляний
15:44
Росгвардия и петербуржцы спасли тонущего мужчину
15:32
Маккартни спел на вечеринке Абрамовича
15:23
Путин соболезнует близким маршала артиллерии Михалкина
15:16
На границе с Финляндией скопилось 500 автомобилей
14:59
С дома на Большой Морской упала штукатурка
14:53
Бышовец: Переход Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" оправдан
14:46
Обама выступит с прощальной речью 10 января
14:38
СМИ: В течение 48 часов Витсель вылетит в Китай
14:30
В Италии произошло землетрясение
14:21
«Ленэнерго» продолжит работать в режиме повышенной готовности
14:14
На границе с Финляндией образуются очереди на выезд
13:47
В Бурятии произошло землетрясение
13:35
Конгресс намерен противостоять Трампу в случае попыток снять санкции с России
13:28
Открытие McDonald's в здании Ватикана вызвало возмущение римлян
13:13
Семья попала под электричку под Москвой
13:04
Возле аэропорта в Сомали прогремел мощный взрыв
12:49
Путин поздравил Григоровича с юбилеем
12:27
Витсель: У меня был трудный выбор
12:13
Мексиканский конгрессмен ограблен в центре Петербурга
11:44
Нетаньяху подозревают в коррупции
11:34
Стрельбу на детской площадке устроил пьяный купчинец
11:24
Человек с бензопилой и ружьем гонялся за тихвинцами в новогоднюю ночь
11:19
Неизвестная вынудила полицейских Петербурга искать бомбу в своих кабинетах
11:14
Турция и РФ нанесли авиаудары по террористам в Сирии
11:03
Студента из Марокко пырнули ножом у Аничкова моста
10:57
СМИ: Теракт в Стамбуле мог совершить выходец из СНГ
10:46
Два человека погибли при пожаре на Курской
10:39
WhatsApp перестанет работать на устаревших гаджетах
10:27
Петербуржец погиб от выстрела своего ружья
10:18
СМИ: Тереза Мэй может упразднить палату лордов
01:58
Юным петербуржцам расскажут о драконах и героях
01:44
НОМогодний концерт объединит любителей рока и детских утренников
01:24
Петербуржцев прокачают «Хоббитом» и «Улиссом» на новогодних каникулах
01:14
Музей кукол расскажет сказочные истории
01/01
Дежурные поликлиники и травмпункты 2 января
01/01
В Карелии пропала 5-летняя петербурженка
01/01
Пьяный водитель на Golf собрал семь автомобилей на Сикейроса
01/01
В Хельсинки в новогоднюю ночь задержали 85 человек
01/01
Роналду отказался от 100 млн евро, предложенных китайским клубом
01/01
Неизвестный открыл стрельбу по прихожанам мечети в Стамбуле
01/01
Интерпол предложил Турции поддержку в расследовании теракта в Стамбуле
01/01
На Приморском Mercedes подбил семерых одним ударом
01/01
Первой погибшей в Петербурге в 2017 году стала выпавшая из окна девушка
01/01
Полицейский пострадал при взрыве СВУ во Флоренции
01/01
Овечкин вошел в тридцатку лучших снайперов НХЛ
01/01
Самолет с российскими дипломатами вылетел из Америки
01/01
Последним преступлением 2016 года в Петербурге стало сексуальное нападение
01/01
В Киеве задержан россиянин, разыскиваемый за терроризм
01/01
В Кельне в новогоднюю ночь задержали сотни выходцев из Африки
01/01
В Ленобласти подмораживает
01/01
Российский лыжник Устюгов выиграл масс-старт на 10 км в рамках многодневки "Тур де Ски"
01/01
Двое взрослых и подросток пострадали в ДТП на Зеленогорском шоссе
01/01
На Васильевском тушили склад
01/01
В Дании умер старший в роду Романовых
01/01
10 человек пострадали в Петербурге от пиротехники в новогоднюю ночь
01/01
Мужчина погиб при пожаре на Белоусова
01/01
В РФ запретили производство пива в пластиковой таре
01/01
В Петербурге нашли тело «Отелло» из Тихвина
01/01
Трамп в новогоднем поздравлении пообещал вернуть величие Америке
01/01
В России выросли акцизы на алкоголь
01/01
Следователи возбудили дело по двум статьям по нападению на Мирзаева
01/01
Улицы Петербурга пусты
01/01
Южнокорейский самолет по ошибке отбомбился над Японским морем
01/01
Полиция допрашивает таксиста, подвозившего стамбульского террориста в ночной клуб
01/01
Путин поздравил Даниила Гранина с 98-летием
01/01
Где в Петербурге сдать кровь в новогодние праздники
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
02.01.2017 14:59

С дома на Большой Морской упала штукатурка

 

Массивный кусок стены упал с дома на Большой Морской. Пострадавших нет.

Как сообщили "Фонтанке" читатели, около часу дня 2 января из-под крыши дома не Большой Морской, 11, отвалился большой кусок штукатурки и приземлился на асфальт между двумя группами пешеходов.

"Парой секунд позже или раньше – была бы беда", – отметили очевидцы.

Тротуар вдоль 11-го дома почти никогда не пустует. Он расположен на участке Большой Морской между станцией метро "Адмиралтейская" и Дворцовой площадью. В этом здании находятся фастфуд и банк, а через дорогу расположен Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна.

В администрации Центрального района подтвердили инцидент со стеной 11-го дома: "Наши специалисты работают на месте обрушения. Пострадавших нет".


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Названа возможная причина смерти российского офицера в Ереване
Полицию Кельна обвинили в расизме при охране новогодних гуляний
Росгвардия и петербуржцы спасли тонущего мужчину
На границе с Финляндией скопилось 500 автомобилей
С дома на Большой Морской упала штукатурка
В Италии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Семья попала под электричку под Москвой
Возле аэропорта в Сомали прогремел мощный взрыв
Мексиканский конгрессмен ограблен в центре Петербурга
Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем
Кинули конкуренты? Закажи их
Где взрывать в Петербурге
ФСБ передала привет Израйлиту от Тимченко
Битва за алкоголь
Сколько с полицией ни пей, она все вынесет
Перегруз и атака - версии крушения Ту-154
Военный ТУ-154 пропал с радаров
Два по сто миллионов в один Следком
Женское в деле генерала Быкова
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина "Фонтанки": Шерлок к нам приходит

Верю-не верю: викторина «Фонтанки» на трезвость ума

В ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь совершен теракт

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Новый год авансом: над Невой прогремело пиротехническое шоу

Итоги года с Андреем Константиновым: Чем запомнится нам 2016-й

Фото: Сергей Коньков / ДП

Что думают о стадионе на Крестовском известные горожане

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.