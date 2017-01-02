С дома на Большой Морской упала штукатурка

Массивный кусок стены упал с дома на Большой Морской. Пострадавших нет.

Как сообщили "Фонтанке" читатели, около часу дня 2 января из-под крыши дома не Большой Морской, 11, отвалился большой кусок штукатурки и приземлился на асфальт между двумя группами пешеходов.

"Парой секунд позже или раньше – была бы беда", – отметили очевидцы.

Тротуар вдоль 11-го дома почти никогда не пустует. Он расположен на участке Большой Морской между станцией метро "Адмиралтейская" и Дворцовой площадью. В этом здании находятся фастфуд и банк, а через дорогу расположен Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна.

В администрации Центрального района подтвердили инцидент со стеной 11-го дома: "Наши специалисты работают на месте обрушения. Пострадавших нет".