Александр Проханов: Русская победа по-прежнему впереди
Год назад писатель, общественный деятель, главный реактор газеты «Завтра» Александр Проханов предсказывал, что Россия не станет «покорённой и сытой швейцароподобной державой» и что «у нас очень близко впереди – огромная русская победа». Разговор об итогах 2016-го мы начали с этих оптимистичных прогнозов литератора: как они сбывались в ушедшем году.
– Александр Андреевич, как вы считаете, сбылся ваш прогноз? Свершилась «огромная русская победа»?
– Я же не сказал, когда именно эта победа, я не мерял дистанцию. У меня не было рулетки в тот момент. Я по-прежнему считаю, что Русская Победа впереди. И благодаря тому, что она впереди, мы с вами существуем, говорим, читаем, сражаемся, иногда отрицаем друг друга. И всё это делает лучезарная звезда Русской Победы, которая ведёт нас из погибели, наступившей в 1991 году, в Новую Эру – эту новой Русской империи!
– Какие события 2016 года приблизили эту эру?
– Это был год жадного поглощения. Поглощения впечатлений, суждений, встреч. У меня в этом году вышел новый роман – «Востоковед», где я обобщил опыт предшествующих лет. Всю эту кровавую карусель, которая сейчас крутится на Ближнем Востоке. Я обобщил мои поездки в Ливию, Ливан, Ирак, Иран, в сектор Газа, в Турцию. Во всю эту кромешную сирийскую катастрофу я залезал – и получился роман под названием «Востоковед». Совсем недавно я завершил свою следующую работу – роман, очень актуальный, да. Очень современная тема. Как и все вещи, о которых я пишу. Которые меня рвут, жалят, огорчают, обижают.
– О чём второй роман? Что вас сейчас мучает?
– Это сегодняшнее состояние нашей интеллигенции. Такой едкий антипутинизм, который замешан на существовании другого идеологического фланга – такого патриотическо-пр
– И кто в конце побеждает?
– Побеждает опять Русская звезда Победы. Она продолжает светить издалека, из-за горизонта. Она не наступила, но она – манящая, она творящая, она есть тот живительный исторический ветер, который надувает паруса сегодняшнего русского государства.
– Значит, в прошедшем году вас больше всего тревожили события на Ближнем Востоке?
– Как и всех нас. Но для меня это был год соприкосновения с героями. Ведь мы привыкли видеть наше время как время тусклое, лишённое героев, заполненное блистательными антигероями. А все герои отнесены в былое. Чуть ли не в античное прошлое. А нынешнее время после 1991 года – время дегероизации, когда на авансцену выступили купец, банкир, себялюбец, гедонист, эгоист. Эти типажи входят в матрицу антигероя. А я встречался с истинными героями.
– Кто эти люди?
– Я был по своим делам в Оренбурге, в оренбургских степях, лесах. И мне надо было уже уезжать, но страшно захотелось побывать на могиле Александра Прохоренко, который погиб в Сирии, он был авиационным наводчиком. Он родом из Оренбурга. Мне страшно захотелось поклониться ему. Его могила – в 180 километрах от Оренбурга. Я сел в автомобиль и промчался эти 180 километров перелесками, мимо озёр, мимо рек, приехал в его село. Я не заходил в его дом, не стал тревожить своим посещением ни его родителей, ни его близких, а сразу отправился на кладбище. И увидел там, на его могиле, гору, гору цветов живых. Не вялых, не поблёкших, а таких, будто их принесли сегодня или вчера. Их была целая гора благоухающая! И там была мраморная дощечка, которую поставили, видимо, однополчане, с надписью: «Мы помним тебя, Сашок». Ещё не было памятника, видимо, когда-нибудь он появится. И вот я стоял у этой могилы, как у алтаря, и испытывал какое-то удивительное просветление, молитвенное! От этой могилы для меня веяло светом, надеждой, любовью! Вдохновлённый, я поклонился – и умчался обратно. Это впечатление света, мученичества, русской святости воинской меня преследовало все эти месяцы.
– Вы сказали, встреча была не одна?
– Потом я отправился в Нижний Тагил. Как вы знаете, это танковый город. Там находится «Уралвагонзавод»
– А тут?
– А тут эти приватизаторы, новые хозяева, сберегли производство. Среди этой титановой продукции – по-прежнему наши подводные лодки, которые ходят далеко, самолёты, ракеты. Но ещё – искусственные суставы. Это очень распространённое заболевание у нас, когда у людей изнашиваются суставы. И вместо костного или пластмассового им ставят титановый – лёгкий и сверхпочный. И вот один из хозяев производства, человек, которому уже почти 80 лет, лауреат Ленинской премии, владел тридцатью процентами акций. Он продал все свои акции, получил за них несколько сотен миллионов рублей и построил великолепный медицинский центр протезирования. Это некоммерческий проект. Он решил вернуть народу деньги, которые сберёг. Он последовал абсолютно христианскому принципу «раздай имение своё»! Его фамилия Тетюхин. Он создал этот суперсовременный
– Вы были в самом центре?
– Там везде чистота, мрамор, какие-то драгоценные камни, палаты по самому современному уровню! Оборудование немецкое, швейцарское! И там людям делают вот эти операции. Вот такой человек живёт среди нас.
– Среди нас живёт и Дмитрий Зимин, который тоже продал свой бизнес, а деньги тратил на поддержку науки и образования в России. Его поступок вам не кажется героическим?
– Тоже, конечно, героический. Но тот, о котором я говорю, уж очень концентрированны
– Зимин поддерживал физиков.
– Это очень важно.
– Его фонд, который и поддерживал учёных, признали иностранным агентом.
– А может, и Тетюхина признали иностранным агентом! А может, и меня признали иностранным агентом! Я вам рассказываю о своём опыте. Или вы хотите ввергнуться в полемику?
– Почему бы и нет?
– Тогда давайте поговорим о Сталине: кто он был – великий лидер или палач?
– Я знаю: вы предлагаете причислить его к лику святых.
– Или об обществе «Мемориал»: что это – иностранный агент или великое просветительское движение?
– А вы как считаете?
– Тогда всё, что я говорил вам о прекрасных людях, вырезайте!
– Что вы, это тоже интересно.
– Тогда зачем вы меня сбиваете?
– Мы ведь с вами не впервые разговариваем, и раньше у вас были другие герои, другие приоритеты. Мне интересно, что в 2016 году заставило вас так измениться.
– Ничего не заставило. Я как жил среди своих страстей и в плоти бренной – так и живу. Теперь мне эти люди попадаются. Раньше я их не находил.
– Байкер Александр Залдостанов по прозвищу Хирург разве не герой?
– Да-да, он трижды герой Советского Союза, первую свою звезду он получил во время защиты Севастополя, когда из орудия берегового подбил немецкий эсминец. Вторую звезду он получил за то, что победил в воздушном бою, когда на истребители сбил аса Геринга. А третья звезда – это он защищал «Фонтанку.ру», на которую двигались страшные полчища чудовищ, он рассёк их своим огненным мечом!
– Он не обидится на этот ваш сарказм? Прежде вы о нём иначе говорили.
(На этом месте Александр Проханов прервал разговор, пришлось ему перезванивать).
– Александр Андреевич, я ещё не спросила про торжество «Русской весны», о котором мы говорили год назад…
– Мне обрыдли эти темы! Я очень раздосадован вашей манерой вести разговор!
– Хорошо, больше не буду трогать эти темы. Расскажите, пожалуйста, о других героях, которых вы начали встречать теперь.
– Итак – третий мой герой. Я только недавно вернулся с Брянщины. Брянская губерния – мёртвая. Из неё ушли люди. Там упало производство. Там идёт мор. Это «чёрная дыра», которая находится в самой сердцевине России. Ехал я туда с неохотой, по делам. И был поражён несколькими встречами. Во-первых, я встретился с губернатором. Его предшественник сидит в тюрьме. И это довершает картину упадка и развала. А тут предо мной предстал губернатор с такой очень мягкой фамилией – Богомаз. Он предложил мне поехать в самый глубинный район. Откуда сам он вышел. И вот я сел на машину и поехал по этим дорогам. И приехал к пяти или шести крепким мужикам. Их так можно назвать по-свойски только после того как рюмку водки с ними выпьешь. Это уже далеко не мужики. Один окончил всего десять классов, другой недавно был рядовым полицейско-посто
– Ого.
– В советское время если колхоз добивался двадцати центнеров – председатель становился героем Социалистическог
– А тут – сто?
– Ну, восемьдесят пять.
– Как им это удаётся?
– Люди, получив в руки землю, поняли, что есть европейские секреты выращивания урожаев. В Европе тоже 80-85 центнеров с гектара. Секрет – в технологиях. В загадочных и неведомых людям технологиях. Они стали добывать эти технологии. Они читали книги, слушали высоколобых профессоров в Москве, отправились в Европу – в Германию, в Голландию. Знакомились с фермерами. Где – добром, а где, как разведчики, выкрадывали технологии. И они познакомились с этой потрясающей кибернетикой явлений, в которые надо вписать растения. Пшеницу. Световой день, влажность, холод, температура, глубина пахотного слоя, увлажнённость, внесение тех удобрений, этих удобрений, и всё это постоянно движется, ото дня ко дню… И получается этот баснословный урожай. Они это мне показали свои дворы – центральные усадьбы. Там стоят десятки суперсовременных комбайнов, тракторов, суперсовременных агрегатов. В хранилищах стоит картофель отборный. И вот я смотрю на эти ангары – они, как стада бизонов гигантских, уходят в леса! Они расчищают пашню, отвоёвывают её у леса. К ним приезжают фуры непрерывно, их гонят в Магадан, во Владивосток. И каждую добытую копейку эти люди не тратят на безумные дворцы. Все живут очень скромно, пуритански. Только хозяйство, только расширение хозяйства.
– Поразительно.
– Вот и меня они поразили! Кстати, и губернатор – такой же, он один из них! Его вытащил Кремль, а может – ещё кто-нибудь, из этого захолустья.
– Я хотела бы спросить у вас как у писателя, который не только наблюдает явление, но ещё его анализирует: почему этот третий случай поразил вас как пример героизма? Что мешает другим людям на селе так работать?
– На самом деле, норма в нашей жизни – очень пошлая, скверная, скудная. У нас народ, после того как у него отняли всё, что можно, с отвращением смотрит на труд, если работает не на себя, а на Абрамовича. Я встречал женщин, которым предлагали работу, а они отвечали: мы лучше будем пить, чем будем рабами. Повторяю: наша норма очень низкая, мы должны её повышать.
– И что надо делать, как вы считаете? Может быть, не бояться стать, как вы говорили мне год назад, «сытой швейцароподобной державой», не ругать проклятую «гейропу», а учиться у неё, как эти мужики?
– Надо чаще со мной говорить. Вот вы поговорили со мной – поразились. И сами такой стали. Чаще со мной говорить надо.
– Не у всех есть эта счастливая возможность – говорить с вами. И не все, кто с вами поговорит, могут что-то изменить.
– Слово очень многое меняет. Сейчас вот разрабатываются проекты развития Арктики и Дальнего Востока. Они не только дадут нам углеводороды. Они вернут народу пассионарность. Вернут вот эти лучи Полярной звезды – лучи Русской Победы. Брянщина остаётся обетованной землёй. Сюда должны стремиться туши людей, стремящихся проснуться от своего тяжкого, чёрного сна. Вот я рассказал об этих людях «Фонтанке» – и кто-то бросит всё, отправится на Новгродчину картошку выращивать.
Беседовала Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»