В Италии произошло землетрясение

Первый сильный подземный толчок в новом году магнитудой 4,1 произошел минувшей ночью в итальянской провинции Перуджа, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Эпицентр землетрясения находился к северу от города Сполето на глубине около восьми километров от земной поверхности. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Именно в этом районе центральной Италии во второй половине 2016 года произошли три крупных землетрясения. Первое из них магнитудой 6,0 было зафиксировано 24 августа, его жертвами стали 298 человек. Вечером 26 октября примерно в этом же районе произошла серия подземных толчков, наиболее мощный из которых магнитудой 5,9. Утром 30 октября сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 6,5, который вызвал разрушения примерно в 100 населенных пунктах четырех итальянских областей — Марке, Умбрии, Лацио и Абруццо. Последнее стихийное бедствие стало наиболее сильным на Апеннинах после ноябрьского землетрясения 1980 года в Кампании.