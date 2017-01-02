ПАО «Ленэнерго» продолжит работать в режиме повышенной готовности.

Он был объявлен с 9:00 31 декабря минувшего года, сообщает пресс-служба «Ленэнерго». Там подчеркнули, что специалисты электросетевой компании не допустили крупных технологических нарушений и отключений системообразующих линий в Санкт-Петербурге и Ленобласти в новогоднюю ночь и первые дни года. Кроме того, с 31 декабря по 9 января в электросетевой компании приостановлены плановые работы и запрещены переключения.

В ПАО «Ленэнерго» работает оперативный штаб, на дежурстве находятся 99 мобильных ремонтных бригад, 217 человек, 99 единиц специальной техники. Налажено взаимодействие с органами государственной власти, МЧС, смежными сетевыми и подрядными организациями. Кроме того, в компании действует телефон горячей линии по вопросам отключения электроэнергии: 8-800-700-14-71.