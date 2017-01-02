Конгресс намерен противостоять Трампу в случае попыток снять санкции с России

Конгресс США будет противостоять избранному президенту Дональду Трампу, если тот предпримет попытки снять с России санкции, сообщил ABC конгрессмен от Калифорнии Адам Шифф.

«Вы видите как демократов, так и республиканцев, которые сошлись во мнении о необходимости жестких санкций в отношении России, потому что, откровенно говоря, предпринятые шаги недостаточны для сдерживания России», — сказал он.

Правительство США 29 декабря расширило список санкций против России. В новый перечень персональных санкций попали 35 российских дипломатов в связи с обвинениями в «притеснении американских дипломатов в Москве».