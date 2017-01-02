Открытие McDonald's в здании Ватикана вызвало возмущение римлян

В центре Рима в здании, принадлежащем Ватикану, открылся McDonald's, что вызвало недовольство местных жителей и священников, сообщает CNBC.

Заведение располагается в 100 метрах от Ватикана, около площади Святого Петра. Открытие не было ни анонсировано, ни прокомментировано представителями Ватикана или официальной газетой государства – изданием L'Osservatore Romano.

Местные жители сразу назвали заведение "МакВатикан". Известно, что Ватикан будет получать от сети питания за сдачу помещения в аренду $ 30 тыс. в месяц. Профессор Папской академии кардинал Элио Сгреччио назвал такой шаг Ватикана «извращением».