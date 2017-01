Мощный взрыв прогремел рядом с аэропортом в сомалийской столице Могадишо, за ним последовала стрельба, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.

Информации о пострадавших пока не поступало.

#Mogadishu deadly twin explosions targetted Madina Gate entrance into Airport and The Peace Hotel #Somalia pic.twitter.com/SeCRsBdWWD