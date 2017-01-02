Путин поздравил Григоровича с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием хореографа Юрия Григоровича, отметив, что работы Григоровича являются подлинными шедеврами хореографии, сообщается на сайте Кремля.

"Вас по праву считают выдающимся представителем знаменитого русского балета, настоящим Мастером и Творцом. За годы долгой и блистательной карьеры Вы создали подлинные шедевры хореографии, вписали яркие, незабываемые страницы в историю Большого театра, в летопись отечественной и мировой культуры", — говорится в поздравительной телеграмме.