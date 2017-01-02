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02.01.2017 12:27

Витсель: У меня был трудный выбор

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель прокомментировал свое решение перейти в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» вместо итальянского «Ювентуса».

«Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, была такая отличная команда и топ-клуб, как «Ювентус», но с другой — предложение для моей семьи, от которого я не мог отказаться.

Руководство «Ювентуса» всегда вело себя по-джентльменски со мной, я могу быть только благодарен им. Я буду поддерживать «Ювентус» и, надеюсь, они смогут выиграть ЛЧ.

Кто знает, возможно, в будущем наши пути наконец-то пересекутся», — передает слова бельгийца Football Italia.

Источник: Газета.ру


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