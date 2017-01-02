Мексиканский конгрессмен ограблен в центре Петербурга

Конгрессмен из Мексики, приехавший в Петербург отметить Новый год, пал жертвой уличного грабителя. По иронии судьбы, деньги и телефон у парламентария отобрали рядом с городской думой.

Как стало известно "Фонтанке", 34-летний член мексиканского парламента остановился в отеле на Мойке с видом на Дворцовую площадь и в новогоднюю ночь вышел в город. С собой прихватил 700 долларов и смартфон.

Около двух часов ночи конгрессмен оказался на углу Думской улицы и Невского проспекта. У здания городской думы на него напал мужчина азиатской внешности и отобрал телефон и деньги.

Мексиканец пошел в полицию, а преступник продолжил гульбу и через полтора часа недалеко от места ограбления был задержан – 26-летний гражданин Таджикистана, с долларами и смартфоном.