Нетаньяху подозревают в коррупции

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в течение ближайших трех дней допросят по подозрению в коррупции.

Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Haaretz. Как отмечает издание, подозревается, что сам глава израильского правительства и члены его семьи получали от бизнесменов подарки и другие блага, которые оцениваются в 26 тысяч долларов.

По данным нескольких израильских телеканалов, допрос состоится в понедельник, 2 января, в резиденции премьер-министра.

У полиции есть свидетельские показания, американо-израильский бизнесмен Рон Лаудер подтвердил, что презентовал Нетаньяху разные подарки, а также финансировал путешествие сына главы правительства — Яира — за границу.

В полиции подозревают, что стоимость презентов гораздо выше той, что признает Лаудер, и подарены они были из корыстных побуждений.

Нетаньяху все обвинения в свой адрес категорически отвергает.