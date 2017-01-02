Стрельбу на детской площадке устроил пьяный купчинец

В Петербурге за стрельбу на детской площадке задержан 19-летний купчинец. Кроме пистолета у него изъяли муляж гранаты.

Как стало известно "Фонтанке", утром 1 января в полицию Фрунзенского района позвонили жильцы Купчинской улицы и попросили приструнить неизвестного мужчину в камуфляжной одежде, который устроил стрельбу у детских качелей на Купчинской, 11.

Наряд задержал 19-летнего местного жителя. Он был пьян. При нем находились пневматический пистолет и муляж гранаты Ф-1.