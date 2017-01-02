Неизвестная вынудила полицейских Петербурга искать бомбу в своих кабинетах

В Петербурге ищут телефонную террористку, которая заставила полицейских искать бомбу в своих кабинетах.

Как стало известно "Фонтанке", в четверть восьмого вечера 1 января дежурная часть петербургского ГУ МВД приняла звонок со стационарного городского телефона. Женский голос произнес: "У вас в полиции заложена бомба".

Угроза не парализовала работу всех отделов и управлений полиции. А вот исходящим номером сотрудники поинтересовались. Он привел в жилой дом на Гатчинском шоссе в Красном Селе.

Дверь наряду не открыли. Полицейские уверены в том, что звонила 21-летняя петербурженка, проживающая в этой квартире. Ее ищут.