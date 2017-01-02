Студента из Марокко пырнули ножом у Аничкова моста

В Мариинской больнице Петербурга спасают марокканского студента, потерявшего много крови после ножевого ранения в новогоднюю ночь. На него напали у Аничкова моста.

Как стало известно "Фонтанке", рано утром 1 января скорая помощь забрала от дворца Белосельских-Белозерских на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки 25-летнего иностранца с ножевым ранением живота.

Потерпевшим оказался студент Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии, он гражданин Марокко.

В Мариинскую больницу пациент доставлен в тяжелом состоянии, с острой кровопотерей и повреждением внутренних органов.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".