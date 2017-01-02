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02.01.2017 10:46

Два человека погибли при пожаре на Курской

 

Гибелью двух человек закончился пожар в расселенном доме Фрунзенского района. Их пол определили, возраст же понять невозможно.

Как стало известно "Фонтанке", информация о пожаре в расселенном доме на Курской улице, 11/72, поступила в МЧС утром 1 января.

После тушения спасатели натолкнулись на втором этаже на тела мужчины и женщины в сильно обгоревшем состоянии. Их возраст и тем более личности установить не представилось возможным.

Причины возгорания и смерти устанавливаются.


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