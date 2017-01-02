СМИ: Теракт в Стамбуле мог совершить выходец из СНГ

Полиция Турции заподозрила в совершении теракта в Стамбуле гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Haberler.com.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом преступник в костюме Санта-Клауса застрелил охранявшего заведение полицейского и ворвался в помещение, где находились свыше 600 человек.

По последним данным, жертвами теракта стали 39 человек, среди них 16 иностранцев, в том числе одна россиянка. Еще 69 человек получили ранения, нападавшего ищут.