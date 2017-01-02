WhatsApp перестанет работать на устаревших гаджетах
WhatsApp перестанет работать на устаревших гаджетах, сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков приложения.
Мессенджер для смартфонов не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и телефонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.
"Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении", — отметили разработчики.
Источник: РИА Новости