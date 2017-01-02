WhatsApp перестанет работать на устаревших гаджетах, сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков приложения.

Мессенджер для смартфонов не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и телефонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

"Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении", — отметили разработчики.