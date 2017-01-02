Петербуржец погиб от выстрела своего ружья

В Петербурге Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели 48-летнего мужчины от выстрела в живот. При теле найдена предсмертная записка.

Как стало известно "Фонтанке", около четырех дня 1 января в квартиру на проспекте Стачек, 96, молодая петербурженка пришла проведать отца и поздравить с Новым годом.

Мужчина лежал в комнате с раной в животе. Признаков жизни не подавал. Рядом находились помповое ружье и записка, похожая на предсмертную. СК проводит проверку.