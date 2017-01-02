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02.01.2017 10:18

СМИ: Тереза Мэй может упразднить палату лордов

Британские министры призвали главу правительства Терезу Мэй к решительным мерам, если члены палаты лордов станут препятствовать процессу выхода Великобритании из Евросоюза, утверждает The Daily Mail.

В кабмине уверены, что правительство должно быть готово к жесткому сопротивлению оппонентам Брексита, составляющим большинство палаты лордов, отмечает издание.

"В верхней палате должны осознавать, что, если они встанут на пути (выхода Британии из ЕС. — Прим. ред.), их ждет экзистенциальный кризис", — приводит таблоид слова неназванного британского министра.

Таким "кризисом" может оказаться реформа, которая упразднит или как минимум существенно сократит количество лордов и полномочия палаты.

Этот план прорабатывается в связи с рассмотрением в Верховном суде дела о Брексите, добавляет газета. Ожидается постановление, согласно которому 50-я статья Лиссабонского договора (о выходе страны – члена ЕС из состава союза) может быть активирована только с согласия обеих палат британского парламента.

Источник: РИА Новости


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