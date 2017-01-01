В Карелии пропала 5-летняя петербурженка

В Карелии пропал ребенок из Петербурга.

Как сообщает ГУ МЧС по республике, в районе поселка Реускула Сортавальского района в эти минуты идут поиски потерявшегося ребенка.

«Поисковые работы проводятся в лесном массиве и жилых строениях на территории поселка. Всего к поисковым работам привлечено 46 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 32 человека и 6 единиц техники», – говорится в заявлении ведомства.

В группе «Лахденпохья – навсегда» «ВКонтакте» пользователи добавляют: пропала петербурженка 2011 года рождения, которая приехала с родителями в Карелию отдыхать. О происшествии полиции стало известно в 17 часов.

В поисковых работах принимают участие кинологи с пятью собаками.

На месте проведения поисков развернут оперативный штаб.