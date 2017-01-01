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01.01.2017 19:48
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Пьяный водитель на Golf собрал семь автомобилей на Сикейроса

Нетрезвый водитель вечером 1 января устроил массовое ДТП в Выборгском районе Петербурга. Он ехал с семьей.

Как стало известно "Фонтанке", около пяти вечера на улице Сикейроса водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и допустил лобовое столкновение, после которого в аварию втянутыми оказались еще шесть автомобилей. В столкновении пострадали два человека.

По количеству "собранных" жертв Golf повторил достижение автомобиля Mercedes с номерами О...МР, который спровоцировал сегодня массовую аварию на Приморском проспекте.

В отличие от водителя Mercedes, хозяин Golf своим поведением выдавал алкогольное опьянение.

 


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