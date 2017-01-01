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01.01.2017 18:55

Неизвестный открыл стрельбу по прихожанам мечети в Стамбуле

Мужчина начал стрелять из дробовика по прихожанам одной из мечети в Стамбуле.

Атака произошла во время службы.

В результате были ранены два человека. Злоумышленник, бросив свое оружие, скрылся, сообщает Habertürk.

Сейчас место ЧП оцеплено стражами порядка. Причина нападения выясняется.

Напомним, в новогоднюю ночь теракт произошел в ночном клубе Reina, который находится в историческом районе Стамбула. Там террорист в костюме Санта-Клауса устроил стрельбу по посетителям, а потом скрылся. Жертвами атаки стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Еще 69 человек получили ранения. Злоумышленник с места ЧП скрылся.

Источник: НТВ


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