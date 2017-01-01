Роналду отказался от 100 млн евро, предложенных китайским клубом

Обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду отказался от предложения китайского клуба, который готов был платить португальцу рекордную зарплату в €100 млн в год. За переход игрока этот клуб собирался заплатить €300 млн.

Роналду заявил, что ему льстит получение таких предложений, несмотря на то, что ему уже исполнился 31 год, однако, по словам португальца, деньги никогда не были его единственным стимулом. Португалец сообщил, что отклонил контракт, предложенный ему китайским клубом.

Перед Новым годом агент Роналду Жорже Мендеш сообщил, что некий неназванный китайский клуб готов заплатить за переход Роналду китайцы готовы заплатить €300 млн. Если бы Роналду дал согласие, в год он был получал €100 млн — рекордную зарплату в мировом футболе.

Мадридский «Реал» также отклонил предложение китайцев, сообщает Goal.com. Испанский клуб заинтересован в том, чтобы Роналду закончил карьеру в Мадриде.

«Моя цель — оставаться на нынешнем уровне как можно дольше. У меня осталось еще несколько лет в большом футболе, я подписал прекрасные контракты с Nike и «Реалом». Я рад, что смог подписать такие солидные контракты. Это невероятно, и это дает мне стимул работать еще усерднее», — сказал Роналду.

При этом Роналду подчеркнул, что деньги имеют для него значение лишь потому, что позволят ему жить комфортно и независимо и после завершения карьеры игрока. Португалец, по его словам, не стремится заработать как можно больше.

Накануне китайский клуб «Шанхай Шенхуа» подписал контракт с Карлосом Тевесом, который стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. В год он будет получать около €38 млн. Ранее наиболее высокая зарплата была у Роналду, который получает €23 млн в год.