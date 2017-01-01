Еще
20:18 01.01.2017
Пришлите свою новость!
19:48
Пьяный водитель на Golf собрал семь автомобилей на Сикейроса
19:32
В Хельсинки в новогоднюю ночь задержали 85 человек
19:15
Роналду отказался от 100 млн евро, предложенных китайским клубом
18:55
Неизвестный открыл стрельбу по прихожанам мечети в Стамбуле
18:47
Интерпол предложил Турции поддержку в расследовании теракта в Стамбуле
18:36
На Приморском Mercedes подбил семерых одним ударом
18:17
Первой погибшей в Петербурге в 2017 году стала выпавшая из окна девушка
17:58
Полицейский пострадал при взрыве СВУ во Флоренции
17:41
Овечкин вошел в тридцатку лучших снайперов НХЛ
17:33
Самолет с российскими дипломатами вылетел из Америки
17:26
Последним преступлением 2016 года в Петербурге стало сексуальное нападение
17:22
В Киеве задержан россиянин, разыскиваемый за терроризм
17:02
В Кельне в новогоднюю ночь задержали сотни выходцев из Африки
16:43
В Ленобласти подмораживает
16:32
Российский лыжник Устюгов выиграл масс-старт на 10 км в рамках многодневки "Тур де Ски"
16:22
Двое взрослых и подросток пострадали в ДТП на Зеленогорском шоссе
16:12
На Васильевском тушили склад
16:11
В Дании умер старший в роду Романовых
16:00
10 человек пострадали в Петербурге от пиротехники в новогоднюю ночь
15:45
Мужчина погиб при пожаре на Белоусова
15:30
В РФ запретили производство пива в пластиковой таре
15:24
В Петербурге нашли тело «Отелло» из Тихвина
15:15
Трамп в новогоднем поздравлении пообещал вернуть величие Америке
14:58
В России выросли акцизы на алкоголь
14:43
Следователи возбудили дело по двум статьям по нападению на Мирзаева
14:28
Улицы Петербурга пусты
14:18
Южнокорейский самолет по ошибке отбомбился над Японским морем
14:08
Полиция допрашивает таксиста, подвозившего стамбульского террориста в ночной клуб
13:57
Путин поздравил Даниила Гранина с 98-летием
13:47
Где в Петербурге сдать кровь в новогодние праздники
13:36
Пятидневный младенец тяжело травмирован при падении с дивана в петербургской квартире
13:26
Первый квартирный пожар года - на Воронежской улице
13:15
Лукашенко призвал белорусов держать порох сухим
12:44
После драки на Испытателей водитель попал в больницу
12:33
После новогодних гуляний из центра Петербурга вывезли более 160 кубов мусора
12:23
В Индонезии сгорел паром - 23 человека погибли
12:12
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в новогоднюю ночь
12:04
Фура с пьяным водителем загорелась в Пушкине
12:02
Пока родители в Петербурге резали салаты, трехлетний мальчик выпил жидкость для розжига
11:41
В дагестанском поселке введен режим КТО - там разыскивают боевиков
11:33
Не допущенный на Московский вокзал мужчина заявил о заложенной в терминале бомбе
11:31
Порошенко заявил о «временной украинской оккупации»
11:20
В РФ увеличен пенсионный возраст для госслужащих
11:10
Посетители ночного клуба в Стамбуле рассказали, как спасались от террориста
10:49
В Дагестане ликвидировали двух боевиков
10:38
В России выросли ставки акцизов на табак
10:28
Легковушку разнесло об автобус на Белы Куна. Погибли двое
10:20
В ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь совершен теракт
02:37
Billy's Band «реанимирует» публику
02:23
«Кирпичи» сыграют праздничный концерт с сюрпризами
31/12
В Петербурге потушили еще один квартирный пожар
31/12
Возгорание на Ломоносова полностью ликвидировали спустя три часа
31/12
Совбез ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии
31/12
На Дачном выгорела квартира
31/12
Дежурные поликлиники и травмпункты 1 января
31/12
Пожар на Ломоносова локализован
31/12
Причиной пожара в доме на Ломоносова, предположительно, стал фейерверк
31/12
На Ломоносова тушат пожар по повышенному номеру сложности
31/12
Патриарх: 2016 год был одним из самых сложных в XXI веке
31/12
Пассажир бросился под поезд на "Ладожской"
31/12
Спецборт прибыл в Вашингтон за высылаемыми из Штатов российскими дипломатами
31/12
В новогоднюю ночь в Ленобласти подморозит и пройдет мокрый снег
31/12
На Котина горела квартира
31/12
Ингушетия активизирует работу по адаптации к мирной жизни боевиков, воевавших в Сирии
31/12
Порошенко вместе с американскими сенаторами приехал в Донбасс
31/12
В промзоне у "Московских ворот" тушили пожар
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
01.01.2017 19:15

Роналду отказался от 100 млн евро, предложенных китайским клубом

Обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду отказался от предложения китайского клуба, который готов был платить португальцу рекордную зарплату в €100 млн в год. За переход игрока этот клуб собирался заплатить €300 млн.

Роналду заявил, что ему льстит получение таких предложений, несмотря на то, что ему уже исполнился 31 год, однако, по словам португальца, деньги никогда не были его единственным стимулом. Португалец сообщил, что отклонил контракт, предложенный ему китайским клубом.

Перед Новым годом агент Роналду Жорже Мендеш сообщил, что некий неназванный китайский клуб готов заплатить за переход Роналду китайцы готовы заплатить €300 млн. Если бы Роналду дал согласие, в год он был получал €100 млн — рекордную зарплату в мировом футболе.

Мадридский «Реал» также отклонил предложение китайцев, сообщает Goal.com. Испанский клуб заинтересован в том, чтобы Роналду закончил карьеру в Мадриде.

«Моя цель — оставаться на нынешнем уровне как можно дольше. У меня осталось еще несколько лет в большом футболе, я подписал прекрасные контракты с Nike и «Реалом». Я рад, что смог подписать такие солидные контракты. Это невероятно, и это дает мне стимул работать еще усерднее», — сказал Роналду.

При этом Роналду подчеркнул, что деньги имеют для него значение лишь потому, что позволят ему жить комфортно и независимо и после завершения карьеры игрока. Португалец, по его словам, не стремится заработать как можно больше.

Накануне китайский клуб «Шанхай Шенхуа» подписал контракт с Карлосом Тевесом, который стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. В год он будет получать около €38 млн. Ранее наиболее высокая зарплата была у Роналду, который получает €23 млн в год.

 

 

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53

Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам

Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Роналду отказался от 100 млн евро, предложенных китайским клубом
Овечкин вошел в тридцатку лучших снайперов НХЛ
Российский лыжник Устюгов выиграл масс-старт на 10 км в рамках многодневки "Тур де Ски"
Глава МОК пообещал в 2017 г. новые санкции в отношении России
Расcтроенный проигрышем Карлсен убежал с церемонии награждения Карякина
Фигуристку Сотникову могут лишить золота Олимпиады в Сочи
Кержаков отделался чаевыми за выезд на встречку
Шахматист Карякин стал чемпионом мира по блицу
Цаллагов: Разговор с Луческу повлиял на мое решение
Допинговая комиссия отклонила апелляцию шести отстранённых лыжников из РФ
«Железный» Ибрагим
Россию неправильно поняли, мы не признались в допинге
Лунев в мешке
Почему российский спорт больше не нужен
Теперь и Поветкин. Кто следующий?
Российский биатлон уходит в сумрак
Кого «Зенит» покупает на замену Витселю
Заберут ли у России чемпионат мира
Российскому спорту сказали: «достаточно»
Кержаков получил красную карточку от ГИБДД
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина "Фонтанки": Шерлок к нам приходит

Верю-не верю: викторина «Фонтанки» на трезвость ума

В ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь совершен теракт

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Новый год авансом: над Невой прогремело пиротехническое шоу

Итоги года с Андреем Константиновым: Чем запомнится нам 2016-й

Фото: Сергей Коньков / ДП

Что думают о стадионе на Крестовском известные горожане

Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53
Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам
Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.