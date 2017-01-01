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01.01.2017 17:33

Самолет с российскими дипломатами вылетел из Америки

Самолет с российскими дипломатами, высланными американской администрацией из США, вылетел из Вашингтона, сообщили 1 января в пресс-службе посольства РФ.

«Самолет взлетел, все улетели», — сообщили там.

В пресс-службе также уточнили, что «перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети, направляющиеся в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле».

Напомним, 29 декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как «провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений».

Источник: РИА Новости


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