Последним преступлением 2016 года в Петербурге стало сексуальное нападение

В Петербурге почти одновременно с боем курантов задержан последний подозреваемый 2016 года. 26-летний мигрант решил поздравить себя с Новым годом удовлетворением сексуального голода.

Как стало известно "Фонтанке", около одиннадцати часов вечера 31 декабря в одном из домов на Дороге к шалашу Ленина в Сестрорецке раздался звонок в дверь. Молодой человек азиатской внешности извинился перед 33-летней хозяйкой, вытиравшей руки о фартук, за беспокойство, поздравил с наступающим и попросил указать дорогу к Петербургу.

Женщина с оглядкой на ненакрытый стол все-таки вышла из квартиры на улицу и оказалась пленницей. Незнакомец избил ее, оттащил на полкилометра от Дороги и совершил несколько попыток изнасилования, которые сорвались.

Преступник скрылся недалеко и ненадолго. Женщина поставила полицию в известность, и благодаря тому, что на улицы еще не успели высыпать гуляки, гражданин Узбекистана был задержан.

Потерпевшую отправили в больницу.