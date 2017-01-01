Полицейский пострадал при взрыве СВУ во Флоренции
В результате взрыва самодельной бомбы в центре итальянской Флоренции серьезно пострадал сотрудник полиции, передает агентство ANSA.
Полицейский патруль обнаружил подозрительный предмет в районе исторического центра города перед входом в книжный магазин, связанный с неофашистской организацией CasaPound.
#Firenze, bomba all'alba di #Capodannohttps://t.co/m2VIpwvpaz— Quotidiano.net (@quotidianonet) January 1, 2017
Прибывшие к месту инцидента взрывотехники занимались обезвреживанием самодельного взрывного устройства, когда прогремел взрыв. По предварительной информации, бомба была подключена к часовому механизму.
Пострадавшего прооперировали, но ему угрожает потеря глаза. Помимо этого он получил серьезное ранение руки.
Информации о том, кем было установлено взрывное устройство, не поступало.
Источник: "Газета.ру"