Полицейский пострадал при взрыве СВУ во Флоренции

В результате взрыва самодельной бомбы в центре итальянской Флоренции серьезно пострадал сотрудник полиции, передает агентство ANSA.

Полицейский патруль обнаружил подозрительный предмет в районе исторического центра города перед входом в книжный магазин, связанный с неофашистской организацией CasaPound.

Прибывшие к месту инцидента взрывотехники занимались обезвреживанием самодельного взрывного устройства, когда прогремел взрыв. По предварительной информации, бомба была подключена к часовому механизму.

Пострадавшего прооперировали, но ему угрожает потеря глаза. Помимо этого он получил серьезное ранение руки.

Информации о том, кем было установлено взрывное устройство, не поступало.