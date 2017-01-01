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01.01.2017 17:41

Овечкин вошел в тридцатку лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 542-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел на 30-е место в списке лучших снайперов за всю историю турнира. Он отличился на 32-й минуте гостевой встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилс», «Вашингтон» выиграл со счетом 6:2.

Россиянин достиг отметки в 542 заброшенные шайбы за 874 матча.

Овечкин потеснил с 30-го места в списке лучших снайперов в истории НХЛ канадского хоккеиста Стэна Микиту, на счету которого 541 шайба в 1394 поединках. Россиянин стал пятым европейцем в списке 30 лучших снайперов НХЛ после чеха Яромира Ягра (755 шайб), финнов Теему Селянне (684 шайбы) и Яри Курри (601 шайба), а также шведа Матса Сундина (564 шайбы). На первом месте в списке канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в 1487 встречах регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин выступает в составе «Вашингтона» с сезона-2005/06. Россиянин — шестикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу «регулярки») и трехкратный обладатель «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ).

 

 

Источник: "Лента.ру"


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