В Киеве задержан россиянин, разыскиваемый за терроризм

Гражданин России, разыскиваемый Интерполом за причастность к террористической деятельности, задержан в киевском аэропорту «Борисполь», сообщает Госпогранслужба Украины.

По информации пограничников, 35-летний россиянин задержан вечером 31 декабря во время оформления пассажиров рейса Стамбул – Киев.

«Гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке», — говорится в сообщении ведомства.

В Погранслужбе отмечают, что задержанный передан полиции.