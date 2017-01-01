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01.01.2017 17:02

В Кельне в новогоднюю ночь задержали сотни выходцев из Африки

В немецком Кельне в новогоднюю ночь полицейские задержали несколько сот человек, предположительно африканского происхождения. Задержания проводились в рамках операций по предотвращению насилия и грабежей.

По информации агентства Associated Press, все мужчины были задержаны на двух основных железнодорожных станциях города для проведения допроса и проверки документов, а также установления их личности.

Сообщается, что ночью в городе дежурили более 1,5 тысячи полицейских. Отмечается также, что в соцсети Twitter появились многочисленные сообщения, согласно которым стражи порядка задерживали людей только из-за внешности.

Инициатива властей Кельна вывести для патрулирования улиц более тысячи полицейских связана с массовыми нападениями мигрантов на жительниц и жителей города новогодней ночью 2016 года. В связи с этим полиция Кельна разработала новую концепцию безопасности при проведении новогодних праздников.

 

 

Источник: НТВ


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