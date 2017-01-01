Российский лыжник Устюгов выиграл масс-старт на 10 км в рамках многодневки "Тур де Ски"

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем масс-старта на 10 километров классическим стилем — второй по счету гонки в рамках многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь Мюстаире.

1 января Устюгов, днем ранее победивший в спринте, преодолел дистанцию за 24 минуты 50 секунд. Второе и третье места достались норвежцам — Мартину Йонсруду Сундбю (+1,9) и Дидрику Тёнсету (+2,3).

Результаты остальных россиян: 11. Андрей Ларьков (+7,6), 19. Александр Бессмертных (+21,6), 21. Алексей Червоткин (+33,8), 36. Ермил Вокуев (+54,0), 47. Петр Седов (+1.18,2), 61. Андрей Мельниченко (+1.48,9).

Всего многодневка «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира, состоит из семи гонок. Многодневка у мужчин продолжится скиатлоном, который пройдет 3 января в немецком Оберстдорфе.