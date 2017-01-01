В Дании умер старший в роду Романовых

В Дании на 91-м году скончался старший в роду Романовых – князь Димитрий Романович, передает ТАСС со ссылкой на супругу князя, Феодору Алексеевну.

«Димитрий Романович скончался в госпитале вечером 31 декабря», — сообщила княгиня.

Князь императорской крови Димитрий Романович родился 17 мая 1926 года в Антибе (Франция), где его родители находились в эмиграции. Князь был праправнуком по прямой линии императора Николая I.

Его отец Роман Петрович – троюродный брат и крестник последнего российского императора Николая II, мать Прасковья Дмитриевна была дочерью графа Дмитрия Шереметева.

Димитрий Романович в последние годы жил в Дании, где он возглавлял благотворительный фонд семьи Романовых, помогая российским больницам и детским домам. Также князь занимался писательской деятельностью.