В Дании умер старший в роду Романовых
В Дании на 91-м году скончался старший в роду Романовых – князь Димитрий Романович, передает ТАСС со ссылкой на супругу князя, Феодору Алексеевну.
«Димитрий Романович скончался в госпитале вечером 31 декабря», — сообщила княгиня.
Князь императорской крови Димитрий Романович родился 17 мая 1926 года в Антибе (Франция), где его родители находились в эмиграции. Князь был праправнуком по прямой линии императора Николая I.
Его отец Роман Петрович – троюродный брат и крестник последнего российского императора Николая II, мать Прасковья Дмитриевна была дочерью графа Дмитрия Шереметева.
Димитрий Романович в последние годы жил в Дании, где он возглавлял благотворительный фонд семьи Романовых, помогая российским больницам и детским домам. Также князь занимался писательской деятельностью.
Источник: "Газета.ру"