10 человек пострадали в Петербурге от пиротехники в новогоднюю ночь

10 петербуржцев получили травмы при обращении с пиротехникой в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

«По данным службы скорой помощи, в новогоднюю ночь за помощью к медикам обратились десять человек, получившие различные травмы от пиротехники. Семь из них были госпитализированы», – говорится в заявлении ведомства.

Таков итог первой новогодней ночи. Впереди нас ждут еще несколько праздничных дней. А потому ГУ МЧС призывает горожан и туристов соблюдать элементарные правила безопасности и не подвергать свою жизнь неоправданному риску.